Conto corrente cointestato | conviene inserire la clausola di accrescimento?

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 27 agosto 2024) Cosa prevede ladiin une quandorecarsi in banca per aggiungerla al contratto. I coniugi possono aprire unper facilitare la gestione dei risparmi. Molte coppie utilizzano questo strumento finanziario, specialmente quando è un solo membro ad avere uno stipendio mensile da depositare.di(Informazioneoggi.it)I vantaggi offerti dalsono diversi. Le coppie lo scelgono per risparmiare al fine di perseguire un obiettivo comune, i soci per condividere le responsabilità finanziarie, i genitori e figli per la gestione condivisa dei soldi e il pagamento delle spese. Un lato positivo di questa tipologia diè la protezione dei titolari qualora uno degli intestatari dovesse morire.