Champions 2024 25 - Diretta Sky e NOW Playoff Ritorno | Palinsesto e Telecronisti

(Di martedì 27 agosto 2024) Ultime tappe nella corsa a un posto nelle competizioni UEFA/2025. Martedì 27 e mercoledì 28 agosto doppio appuntamento con le sfide dideidi UEFALeague, live su Sky Sport e in streaming su NOWMartedì alle 21 saranno tre le partite che decideranno chi prenderà parte alla massima competizione europea: Galatasaray-Young Boys (Sky Sport 254 e in streaming su NOW ), Sparta Praga-Malmoe (Sky Sport Max 205 e Sky Sport 253 e in streaming su NOW ) e Salisburgo-Dinamo Kiev (Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW ).Mercoledì alle 18.45 sarà la volta di Qarabag-Dinamo Zagabria (Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 in streaming su NOW ), alle 21 Stella Rossa-Bodo Glimt (Sky Sport Max