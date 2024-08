Carrarese Vietati passi falsi contro il Sudtirol | Siamo determinati a muovere la classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) A sole 72 ore di distanza dal matchla Cremonese latorna in campo questa sera col. Mister, cos’è riuscito a fare in questo breve lasso di tempo con la squadra? Prevede un turn over ancora più ampio visto l’impegno ravvicinato? "Abbiamo solo pensato a recuperare le energie e c’è il tempo per farlo. Questi sono ragazzi giovani, hanno dei fisici allenati e quindi arriveremo alla partita con tutte le forze fisiche e mentali. La parola turn over non mi piace perché sembra una mancanza di rispetto per chi dovrebbe giocare rispetto a un altro giocatore che rimane in panchina. Invece non è così. Giocherà semplicemente la formazione migliore". Ilarriva a punteggio pieno. Che caratteristiche ha e come si può fermare? "Ha fatto due partite in casa vinte entrambe oltre il 90°. E’ una squadra che sta dimostrando di crederci sino alla fine.