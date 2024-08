Calcio Serie D Vigor Senigallia presentata alla città tra grande entusiasmo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) Cori, fumogeni e striscioni in una piazza stracolma.Inaugurato anche il primo store societario, presentate le maglie, la foresteria e le iniziative benefiche.Da mercoledì gli abbonamenti – FOTO, 27 Agosto 2024 – Una notte a forti tinte rossoblù come da programma quella di lunedì 26 agosto dove in una piazza Roma stracolma di non meno di 500 persone è statala2024-25. I rossoblù il giorno prima avevano chiuso il ciclo di amichevoli battendo in casa 3-1 il Matelica con una doppietta di Alonzi e un gol di capitan Pesaresi. Sul palco dirigenti, collaboratori, staff tecnico e giocatori della Juniores e della prima squadra, tra i cori incessanti dei Ragazzi della Nord giunti con striscioni, fumogeni e bandiere (tra cui una a ricordo di Diego Mencaroni, tifoso prematuramente scomparso recentemente in un incidente).