Aereo disabili e minori accompagnati | Ryanair perde il ricorso sui costi extra

(Di martedì 27 agosto 2024) Nessun costosugli aerei per chi accompagna in viaggio. A mettere la parola fine sul braccio di ferro fra Enac eè il Consiglio di Stato, che conferma la posizione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile. Respinto, dunque, l’appello presentato dasui sovrapprezzi applicati ai biglietti., il Consiglio di Stato dà ragione all’Enac Secondo i giudici è stata congrua l’azione dell’Enac che ha interdetto la richiesta dida parte delle compagnie aeree per la prenotazione del posto contiguo agli accompagnatori dei passeggeridi 12 anni e dei. Il nodo della questione riguarda il fatto che l’accompagnamento viene giudicato una pratica fondamentale per motivi di sicurezza, mentre la richiesta di un sovraprezzo da parte delle compagnie aeree la ricondurrebbe invece a una mera pratica commerciale.