ZIGA RUSTJA è fuori dal 30 agosto con EVERYONE LOVES ME

(Di lunedì 26 agosto 2024) Da venerdì 302024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “(me)”, il nuovo singolo di Žigaper LaPOP. “(me)” è il nuovo singolo di ŽigaDa venerdì 302024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “(me)”, il nuovo singolo di Žigaper LaPOP. “(me)” è un brano fortemente autoironico. Cosa descrive “(me)”? Racconta di un personaggio molto sicuro di sé stesso, che pensa di essere veramente figo, di piacere a tutti, ma la sua ragazza non riesce a dirgli “I love you”, il che gli dà molto fastidio. Nella canzone lui la implora a dirglielo per compiacere il proprio ego, ma non accade mai.