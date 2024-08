Ultime Notizie Roma del 26-08-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano per essere in apertura Israele attacca Gaza City almeno 5 palestinesi morti nella notte il Raid ha colpito un edificio vicino all’ospedale è la parte occidentale non si ferma nei negoziati per gas negli Stati Uniti Cremona per una tregua dopo il nulla di fatto dell’incontro nel fine settimana nei prossimi giorni ci saranno altri tentativi Per colmare le divergenze tra Israele e hamas e arrivare al patto sul tragitto è stato il fuoco in 70 organizzazioni internazionali della stampa chiede una biden di firmare l’accordo Stati Uniti Israele Netanyahu ha instaurato uno stato di censura dicono conflitto in Ucraina pesante attacco di mosca è il paese colpito e 15 regioni esclusioni anche a chi è più colpiti impianti energetici a Leopoli ieri che fa il cugino della ...