Torna la Fiera di S Nicola Tre giorni di bancarelle dal 10 al 12 settembre

(Di lunedì 26 agosto 2024) Siai 3classici per la tradizionaledi San: si parte martedì 10per terminare giovedì 12. E’ stato presentato anche un nuovo logo per questa manifestazione: la palla di Pomodoro in piazzale della Libertà è diventata una grande cipolla. Gli ambulanti sono in totale 460 e si spalmeranno lungo Viale Trieste, Viale Trento, Piazzale D’Annunzio, Viale Verdi, Viale della Repubblica, Viale Marconi e Viale Paterni. I box per la degustazione e vendita di specialità culinarie provenienti dalle varie regioni d’Italia saranno raggruppate in Piazzale della Libertà. In totale 15 espositori.