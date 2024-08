Tiziano Ferro e l’invito a Gerardina Trovato | Vieni in America ci sono io

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 26 agosto 2024), nota cantautrice degli anni ’90, è tornata sotto i riflettori dopo aver registrato un video nel quale ha raccontato la sua crisi attuale a livello lavorativo, dopo il grande successo che ha vissuto nel passato. Dopo anni di assenza dalle scene, la cantautrice siciliana è stata protagonista di un incontro emozionante con l’attrice Valentina Persia, che ha condiviso una foto su Instagram e un messaggio di speranza per l’artista. In risposta,ha lanciato un invito sincero:in, qui ciio. L’incontro tra la Persia e laha riacceso l’attenzione mediatica sulla cantante, che nel 1993 raggiunse il secondo posto al Festival di Sanremo con la canzone “Ma non ho più la mia città”. Sebbene la carriera disia stata interrotta bruscamente, oggi la solidarietà nei suoi confronti sembra rinvigorirla.