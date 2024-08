Roma al via riqualificazione del complesso di via Boncompagni

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nel cuore dello storico quartiere Ludovisi a, ildi Via, dopo anni di abbandono e ritardi nei progetti di recupero, sta finalmente rinascendo. L’appalto per ladegli edifici situati tra Via, Via Puglie, Via Sicilia e Viagna è stato vinto dalla Renco Spa, un’azienda internazionale di rilievo nel campo dell’ingegneria. Progettato dall’architetto Maurizio Vitale e costruito negli anni ’70, ilè una vasta struttura in cemento armato, che occupa quasi tutto l’isolato e comprende diverse destinazioni d’uso, tra cui residenze, servizi e spazi turistico-ricettivi. Al momento, ilè formato da tre edifici principali: ilresidenziale e per uffici, il residence May Fair, e l’ex Chiesa di San Lorenzo da Brindisi.