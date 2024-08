Rissa per l’ombrellone a Como nella mischia colpita anche una bambina di 8 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024)tra alcuni bagnanti di due famiglie sulla spiaggia pubblica di Abbadia Lariana adomenica pomeriggio. Il poco spazio ha innescato prima urla, poi la lite e ad avere la peggio è stata una bimba di 8che ha rimediato un ceffone. Alla zuffa partita, secondo quanto riporta Il Giorno, per lo spazio da adibire alhanno partecipato uomini e donne. La piccola è stata involontariamenteed è finita a terra. Per riportare la calma sono stati chiamati i carabinieri che sono arrivati via terra e via lago. I militari sono arrivati sul posto insieme ai soccorritori per prestare le cure ai feriti. Tre in totale: una donna di 33, una 61enne e la piccola. Foto di archivio L'articoloperunadi 8proviene da Il Fatto Quotidiano.