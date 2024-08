Pesaro mare e canzoni I mitici anni Sessanta e i big della musica L’epopea del Festival

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Mia Martini e Ornella Vanoni. Ma anche Nilla Pizzi e Orietta Berti. E poi Jimmy Fontana, Bruno Lauzi e Little Tony. Sono solo alcuni di quei grandi nomiitaliana che sono saliti su un palco che ora non c’è più. A, dal 1958 al 1982, è infatti esistito undove quest’anno è tornata in scena la lirica del Rof. Ovvero quello che in città viene definito il vecchio Palazzetto dello sport, a due passi dal centro e a tre pedalate dal. "Gli indici di gradimento elaborati dagli espertitelevisione rivelarono che la manifestazione diera, tra le tante del genere, la più seguita e interessante". Così la stampa dei tempi definiva il torneo internazionale dileggera.