Per Ferrarese è una corsa contro il tempo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Per avere un primo quadro, sia pure sommario, di come è iniziato il campionato, bisognerà aspettare domani sera, dopo che si saranno giocate le ultime due partite. Perché questo è l’effetto del mega-"spezzatino" adottato quest’anno dalla Lega "Pro". C’è un primo dato che è emerso nelle gare disputate tra venerdì e sabato: si è segnato moltissimo, in particolare in Pianese-Perugia, terminata 3 a 3, al termine di una incredibile rimonta da parte degli umbri che erano sotto, addirittura, di tre reti. C’è stato uno solo 0 a 0 ed è stato quello tra Pineto e Lucchese. Se lo analizziamo dal punto di vista rossonero, verrebbe da dire che la squadra ha evidenziato un vecchio problema, quello, appunto, della poca "cattiveria" nei sedici metri, con diverse occasioni da gol create, ma non sfruttate.