Oroscopo della settimana dal 26 agosto al 1 settembre

(Di lunedì 26 agosto 2024) ARIETE – L’ascesa di Paul Mescal È un periodo d’oro per l’Ariete e lo sarà anche in quest’ultimadi. Unache sipreannuncia sorprendente, soprattutto per quanto riguarda l’amore e il lavoro. In amore, infatti, per lecoppie andrà tutto a gonfie vele (preparatevi a una novità clamorosa nelle prossime settimane!) e i singlepotrebbero – grazie a una luna favorevole – fare incontri pazzeschi. E per quanto riguarda il lavoro, questapotreste ricevere una bella promozione. Voi dell’Ariete in questo momento favorevole, felice e fortunato, ricordate tanto l’attore Paul Mescal (starserie Normal People che trovate gratis su RaiPlay, ndDM), sempre più in ascesa. A novembre sarà, infatti, il grande protagonista de Il Gladiatore 2 di Ridley Scott.dal 26al 1Davide Maggio.