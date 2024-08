No la senatrice del PD Cristina Tajani non è la figlia del leader di Forza Italia Antonio Tajani

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il 26 agosto 2024 è stato pubblicato un post su Facebook in cui si afferma chedel Partito Democratico, sarebbe ladi, deputato edi, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri nel governo Meloni. L’autore del post continua sostenendo sarcasticamente che è «per merito per devozione per la sua intelligenza unica nell’aiutare il Paese ma fosse solo lei ». Lo stesso contenuto è stato diffuso anche su X. La notizia è falsa. Come si può leggere nella biografia die in documenti ufficiali presenti sul sito del ministero degli Affari Esteri, il ministro e vice presidente del Consiglio ha un figlio e una: Filippo e Flaminia. Ladel Partito Democratico,, non è dunque ladi