LIVE Musetti-Opelka US Open 2024 in DIRETTA | azzurro in campo dopo Berrettini

Leggi tutta la notizia su oasport

19.35vince 7-2 il tie-break e si aggiudica il primo set contro lo spagnolo Ramos Vinolas 18.22 Daria Kasatkina ha sconfitto 6-2, 6-4 Jaqueline Cristian ed avanza al secondo turno degli USdove affronterà la vincitrice di Tsurenko-Stearns. Sul7 è il momento dell'incontro tra Matteoed Albert Ramos Vinolas, partita che precede. 18.20 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestuale dell'incontro tra Lorenzoe Reilly. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell'incontro tra Lorenzoe Reilly, partita valevole per il primo turno degli US