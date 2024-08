Le frontiere sono già aperte liberalizziamo i visti | il monologo di Del Grande che numeri alla mano racconta le migrazioni oltre l’emergenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) “La frontiera è già aperta”, afferma Gabriele Del, dando voce a una verità spesso celata nel discorso pubblico sull’immigrazione. È uno dei punti focali delmultimediale che il giornalista, dopo aver scritto Il secolo mobile – storia dell’immigrazione illegale in Europa, sta portando in giro per l’Italia. “Non bastano le morti e i pericoli a disincentivare le partenze: la gente passa, e solo uno su dieci arriva via mare”, chiarisce Del, tra i giornalisti che con maggiore attenzione studia eleda quasi vent’anni. Cent’anni fa non esistevano néné passaporti. Oggi, sui fondali del Mediterraneo, giacciono i corpi di 50.000 persone annegate “lungo le rotte del contrabbando”.