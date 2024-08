L’anticiclone si attenua ma il caldo tornerà a picchiare forte Ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 – Nonostanteinizi a indebolirsi per l’incursione di una goccia fredda in quota, ilnon accennerà a diminuire, anzi, nei prossimi giorni aumenterà ulteriormente. Già dalle prossime ore si noterà un’atmosfera diversa dai giorni precedenti, infatti la nuvolosità sarà più presente al Centro-Nord anche con precipitazioni che a tratti su Piemonte e Lombardia (possibile anche Veneto) potranno risultare temporalesche anche in pianura, specie al mattino. Il resto delle regioni italiane vedrà un tempo più asciutto, spiega Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it. Attenzione invece al, nella zone interne della Sicilia si potranno sfiorare i 40 gradi e diffusamente i 35-37 gradi su molte zone del Centro-Sud. Il tempo cambierà un po’ martedì e mercoledì; in queste due giornate si faranno sentire gli effetti di una goccia fredda in quota.