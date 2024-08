Guardia di Finanza arriva De Gregorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Arezzo, 26 agosto 2024 – In questi giorni si è svolto l’avvicendamento, al Comando del Gruppo di Arezzo, tra il Ten. Col. Salvatore Mirarchi ed il Ten. Col. Emilio De. Il Ten. Col. Salvatore Mirarchi lascia il Gruppo aretino dopo tre anni, nel corso dei quali ha conseguito importanti risultati in materia di polizia economico finanziaria. L’Ufficiale andrà a ricoprire l’incarico di Comandante del Gruppo di Verbania. Assume l’incarico di Comandante del Gruppo di Arezzo il Ten. Col. Emilio De, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari. L’Ufficiale, 43 anni, sposato con due figli, si è arruolato nel Corpo nel 2003, frequentando il corso presso l’Accademia delladial termine del quale ha conseguito la laurea in scienze della sicurezza economico-finanziaria.