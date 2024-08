Francesca Pascale sui diritti sono più vicina alla sinistra

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 26 agosto 2024) AGI -, la ex compagna di Silvio Berlusconi torna a parlare in una lunga intervista a La Stampa. Parla soprattutto dicome lo ius scholae edella comunità Lgbtq+. "Oggi non mi sento rappresentata da nessun partito, ma sicuramente sui temi deipiù" e sullo ius scholae si dice "totalmente favorevole" e "iofavorevole anche allo ius soli. Chi nasce nel mio paese ha diritto a essere cittadino italiano. E ha l'obbligo e l'onore di istruirsi come ogni cittadino italiano". Marina e Piersilviopersone che conoscono e sanno stare al passo con la società.