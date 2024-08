Firenze è scattato il taglio degli alberi a Bellariva per la costruzione del nuovo ponte sull’Arno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 – E’ildi cinquenel parco dilungo l’Arno. Ildelle piante era stato annunciato da tempo. Servirà a far spazio per ladelsul quale sarà deviato tutto il traffico veicolare. Visto che ilda Verrazzano sarà destinato a ospitare la linea tramviaria Libertà-Bagno a Ripoli. Ilche verrà sarà lungo 176 metri e con due campate. Sarà comunque ’a disposizione’ del traffico privato prima ancora del completamento dei 7 chilometri e 200 metri (17 le fermate) della linea 3.2. Nel primo pomeriggio di ieri sono scattate le operazioni di, che erano stati piantati negli anni Sessanta. Protestano per questoi comitati ambientalisti, mentre la presidente del Quartiere 3, Serena Perini rassicura: “Sarà piantato un numero di piante superiori a quelle tolte”