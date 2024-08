Corriere dello Sport – da Koopmeiners a Lukaku tutte le trattative di oggi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 26 agosto 2024) 2024-08-26 11:26:37 Arrivano conferme dal: 13:05 Atalanta, Cuadrado in sede dopo le visite Juan Cuadrado sarà presto ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta. E’ stato appena accolto in sede a Zingonia dal direttoreivo Tony D’Amico e dall’amministratore delegato dopo aver sostenuto positivamente le visite mediche stamani dalle 9 alla clinica La Madonnina di Milano. 13:00 Barcellona, ufficiali le cessioni di Lenglet e Vitor Roque Il Barcelona ha annunciato che il difensore Clément Lenglet è stato ceduto all’Atlético Madrid, mentre l’attaccante brasiliano Vitor Roque, poco prolifico da quando è arrivato in Catalogna, è stato ceduto al Betis Siviglia. 12:45 Monza, ufficiale Machin al Frosinone Il Monza comunica che “José Machin si trasferisce al Frosinone a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025?.