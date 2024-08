Chiesa-Inter il Barcellona fa valutazioni | prima apertura e due novità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si continua a cercare di capire il futuro di, accostato all’ma anche (soprattutto) alin questi giorni. I catalani stanno provando a raggiungere l’accordo e lo stanno facendo con degli ulteriori tentativi. Ne parla Fabrizio Romano. L’OBIETTIVO – Anche sabato pomeriggio, nel match di Liga vinto 2-1 contro l’Athletic Club, ilnon ha potuto utilizzare Dani Olmo. Il principale (a oggi) acquisto di mercato dei catalani in estate al momento non è registrabile per i noti problemi economici della formazione blaugrana, che devecedere e liberare spazio a livello di soldi. Motivo per cui, proprio stamattina, sono diventati ufficiali i trasferimenti di Clément Lenglet all’Atlético Madrid e Vitor Roque al Real Betis, seppur in prestito. Questo cambia un po’ la situazione su Federico, obiettivo anche dell’