Calcio femminile Allenamento congiunto tra Jesina Aurora e San Marino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Vincono le ospiti (5-0) allenate dall’ex mister leoncello Francesco Baldarelli. Comunque positiva ed in crescita la formazione locale allenata da Mattia Casaccia JESI, 26 agosto 2024 – Buon test pere San, due formazioni di categorie diverse, in vista dell’avvio del campionato. Per la squadra dell’ex leoncello Francesco Baldarelli, 5-0 il risultato finale a suo favore con quattro gol realizzati da Barbieri ed uno da Marchetti, si tratta dell’ultimoconsiderato che domenica prossima prenderà il via il campionato di serie B. Sandembra essere diventato un punto di arrivo importante per tecinci e giocatrici jesine. Anni fa inizio come allenatore Emanuele Iencinella, ora Francesco Baldarelli.