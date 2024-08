Broken Rage | Prime Video svela le prime foto del film di Takeshi Kitano

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 26 agosto 2024)ledeldileimmagini delOriginal giapponese, prodotto da Amazon MGM Studios. Presentato il prossimo venerdì 6 settembre in anteprima mondiale all’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è il primogiapponese prodotto per un servizio streaming ad essere incluso nella selezione ufficiale del prestigioso Festival internazionale del Cinema.sarà presentato nella sezione Fuori Concorso della Mostra e sarà disponibile in esclusiva sunel 2025. Diretto, scritto e interpretato dal leggendario regista, acclamato in tutto il mondo,è basato sulla sua idea di esplorare “gli elementi della commedia all’interno di unviolento”.