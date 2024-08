Becattini | Nessun dramma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) SAN GIOVANNI È una vittoria che serve tantissimo alla Sangiovannese. L’approdo al primo turno di coppa si materializza grazie alla migliore prestazione offerta dagli azzurri dall’inizio della preparazione. Un colpo di reni necessario per Nannini e soci, che hanno lanciato un messaggio a chiare lettere: la salvezza non basta. "Abbiamo avuto tante occasioni – spiega a margine della gara l’allenatore Marco Bonura – ma anche il Terranuova ha fatto la sua partita. Nel primo tempo loro hanno palleggiato bene, mentre noi abbiamo fatto fatica sul possesso palla. Nel secondo tempo invece ci siamo mossi meglio dal punto di vista tattico, creando molte più occasioni". Domenica prossima la Sangio affronterà a Poggibonsi i leoni di Calderini. La gara contro il Terranuova è servita anche ad offrire spunti interessanti per il cammino di coppa.