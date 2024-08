Bastano 40’ a tutto gas La Cdr supera la United

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024)CARPI 0 A. CDR MUTINA 3CARPI: Barilli, Gianasi, Anang (73’ Pignatti), Garlappi, Malavasi (55’ Kundome), Sentieri, Posponi (11’ De Marino; 43’ Mariconda), Montorsi, Jocic (79’ Rovatti), Malagoli, Martino. A disp.: Guzzinati, Goldoni, Malvezzi, Cecchetto. All. Greco. A. CDR MUTINA: Chiossi, Vignocchi, Ligabue, Gollini (58’ Gualdi), Muratori, Ricaldone (55’ Vacondio), Turci (79’ Panzanato), Caselli, Corbelli (65’ Tagliavini A.), Hoxha (73’ Veneri), Gozzi. A disp.: Tagliavini N., Lazzaretti, Ognibene, Andreoli. All. Paganelli. Arbitro: Cavallari di Finale Emilia Reti: 17’ Hoxha, 28’ Caselli, 39’ Ricaldone Note: ammoniti Ricaldone.40’ agas alla Cdr Mutina per sbancare San Marino con un netto 3-0 sullaCarpi del grande ex Beppe Greco nel debutto di Coppa di Promozione. Al 7’ Hoxha manda di poco a lato la prima occasione.