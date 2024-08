Bambina morta sulla Smart le zone d’ombra dell’incidente di Giugliano Michelle schiacciata dalle lamiere | arrestato il patrigno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Napoli, 26 agosto 2024 – La piccolasul colpo: l’auto è uscita di strada, si è ribaltata su se stessa e lanon ha avuto scampo. La bimba è rimasta. È una tragedia annunciata quella accaduta all’alba di domenica mattina sul litorale napoletano, troppi i punti neri nell’incidente diin Campagna. Dal compagno della mamma senza patente all’auto senza un’assicurazione per risarcire questa famiglia distrutta. Si stima che in Italia siano in circolazione 2,8 milioni di autoveicoli non assicurati e laFortwo era uno di questi. Ma lenon finiscono qui. LeLaaveva solo due posti, ma la bimba di 8 anni era seduta sulle gambe della mamma, senza cinture sul lato del passeggero. La sorella di 16 anni si trovata nel vano del baule, uno spazio molto angusto, largo solo un metro.