Attesa per il vertice politico ma sarà sempre la solita fuffa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sono soprattutto i suoi di Fratelli d’Italia ad aspettarsi daldel 30 agosto, quando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà i due vicepremier e alleati di Forza Italia e Lega, Antonio Tajani e Matteo Salvini, parole chiare sui dossier che incombono sul governo. Unche si preannuncia tuttonell’che Meloni indichi la rotta e lo spirito con cui la maggioranza dovrà prepararsi ad affrontare tutte le questioni irrisolte. Finora la premier si è tenuta a distanza dalle polemiche agostane, prima fra tutte quella sulle regole per la cittadinanza italiana, che pare già essersi sgonfiata con Tajani che ha aggiustato il tiro, spiegando – dopo aver ingaggiato un corpo a corpo con la Lega – che lo ius scholae non è la priorità. Il focus del, per il vicepremier azzurro, noncerto lo ius scholae mala Manovra. E qui son dolori.