Apuane salvati due alpinisti Il sentiero era impraticabile ma mancava la segnalazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Massa Carrara, 26 agosto 2024 – Complicato intervento nei pressi della ferrata Siggioli del Soccorso alpino. I tecnici della stazione di Carrara e Lunigiana hanno portato a termine nella tarda mattinata di ieri un intervento nella zona della via ferrata Tordini Gallicani alla Foce Siggioli, che si trova nel comprensorio del Pizzo d’Uccello. Un ragazzo e una ragazza, residenti a Pistoia, che erano partiti da undi Equi Terme, dopo aver effettuato la via ferrata, pur essendo perfettamente attrezzati per il percorso impegnativo, sono rimasti bloccati suldi rientro a causa di frane e alberi caduti che rendevanoil tragitto. La zona interessata è la parte bassa delnumero 192, che risulta chiuso. Purtroppo a segnalare la chiusura è rimasto solamente un cartello, mentre gli altri avvisi non sono più presenti.