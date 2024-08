A scuola di intelligenza artificiale e sicurezza informatica

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 26 agosto 2024) Fastweb Digital Academy, laper le nuove professioni digitali fondata nel 2016 da Fastweb assieme a Fondazione Cariplo, riparte a settembre con nuovi corsi sue cyber security e annuncia un nuovo importante traguardo a supporto della digitalizzazione del Paese: dal 2016 a oggi sono cinquecentomila i partecipanti ai suoi corsi di formazione sulle competenze digitali, di cui circa 185mila solo nei primi mesi del 2024. Dalla sua fondazione l’Academy, con i suoi corsi gratuiti e aperti a tutti, è diventata un punto di riferimento per neo laureati o persone in cerca di prima occupazione, ma negli ultimi anni è cresciuta significativamente, fino a raggiungere il 50 per cento circa degli iscritti al portale fastwebdigital.