Tripudio granata a ’Marassi’ Vergara punisce la Sampdoria Prestazione da incorniciare La classifica è una bella sorpresa

(Di domenica 25 agosto 2024)0 REGGIANA 1(3-5-2): Ghidotti (1’st Vismara); Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti, Akinsanmiro (19’ st Benedetti), Yepes, Bellemo (34’ st Vieira), Giordano (19’ st Depaoli); Coda, Tutino (34’ st Sekulov). A disp.: Barreca, Kasami, Meulensteen, La Gumina, Ferrari, Girelli, Veroli. All. Pirlo REGGIANA (4-3-3): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Libutti; Portanova (25’ st Cigarini), Reinhart, Sersanti (38’ st Sampirisi);, Gondo (25’ st Vido), Maggio (19’ st Ignacchiti). A disp.: Motta, Sposito, Stulac, Urso, Stramaccioni, Cavallini, Nahounou. All. Viali Arbitro: Cosso di Reggio Calabria (Votta e Bitonti - 4° Ufficiale Ramondino – VAR Baroni e Pagnotta). Reti: st: 39’. Note: ammoniti Gondo, Cigarini, Vido e Maggio (R), Romagnoli e Benedetti (S); Angoli: 6-4 per la; recuperi: pt 1’, st 7’.