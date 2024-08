Tre spiegazioni dietro la sfida di Forza Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Pini A ricordarlo e ribadirlo – e lo fa ancora una volta Tajani proprio oggi, dalle nostre pagine – è stato, pochi giorni fa, perfino il governatore di Bank, Fabio Panetta, di cui tutto si può dire fuorché sia un estremista di sinistra. Preso atto del merito, guardiamo adesso al metodo: cosa vuole portare a casacon questa mossa? Vuole destabilizzare il governo, intrecciare un legame con l’opposizione, tramare ai danni di Fratelli d’e della Lega? Sempre Tajani, sempre da queste pagine, promette di no, e c’è da credergli: una virata degli eredi di Berlusconi verso il centrosinistra, un ancor più ardito accordo con il Pd dell’era Schlein, sono semplicemente fantapolitica. Sarebbero, in sintesi, un irrimediabile tradimento del mandato del fondatore, tanto rievocato in questi giorni di accuse, polemiche, veleni.