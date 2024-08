Tardelli | Alcuni giocatori ancora indietro Inter che rosa lunga!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Maco, nel post-partita di-Genoa, negli studi di Rai Due ha commentato la vittoria dei nerazzurri ai danni del Lecce.– Marco, storico centrocampista della Juventus e dell’, nel corso della puntata di 90° minuto di Sabato su Rai Due, ha commentato la vittoria dell’di Simone Inzaghi ai danni del Lecce che resta fermo inchiodato con due sconfitte consecutive. Queste le parole dell’azzurro: «Nell’di oggi, nonostante la vittoria contro il Lecce, ci sono deicon la preparazione, come Nicolò Barella.di condizione, che non sono al massimo. Intanto stanno continuando a crescere tutti quanti. Questa squadra che oggi è uscita con i tre punti, ha lagrande, dove non senti la differenza con chi entra nel secondo tempo».