Si schianta con l’aliante | È caduto in verticale

(Di domenica 25 agosto 2024) Un uomo di 71 anni, Eugenio Chiodi, originario di Fiorano, è morto ieri verso le 12,20ndosi con il suo aliante sulla pista del piccolo aeroporto di Pavullo, sull’Appennino modenese.verticalmente in fase di salita. Roberto Gianaroli, presidente dell’aeroclub di Pavullo, ha assistito alla tragedia: "In fase di decollo in modo inspiegabileè andato in rotazione a destra e a una quindicina di metri da terra è precipitato. Il decollo era stato con il verricello".