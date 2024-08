Osimhen in Arabia accordo raggiunto | la scelta di Osimhen

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Arrivano importanti novità sul futuro diverso l’, di seguito riportata la posizione del Napoli e ladel giocatore In casa nel Napoli sono giorni movimentati in vista della chiusura del calciomercato dei prossimi giorni. La società lavora nel portare a termine tutti i colpi necessari per la rosa di Antonio Conte per poterla migliorare e rendere ancora più competitiva. Tra i tifosi c’è grande attesa per l’arrivo di Romelu Lukaku che prenderà il posto di Victor. L’attaccante nigeriano è, infatti, in uscita dalla squadra partenopea. Mercato Napoli, offerta dall’per VictorAd aver puntato gli occhi sul futuro di Victorci sono due squadre importanti come il Chelsea e il Paris Saint Germain, ma nelle ultime ore l’Al Ahli è piombata forte sull’attaccante del Napoli.