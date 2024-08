Oroscopo Paolo Fox 26 agosto 2024 | Pesci preoccupato Luna in Gemelli

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 25 agosto 2024) L'diFox del 26segnala un inizio di settimana interessante con lache transita nella casa del. Qualcuno combatterà con la preoccupazione e tanti impegni irrimandabili. C'è chi anticiperà le scelte autunnali e chi avrà molto da fare. Approfondiamo le previsioni astrologiche diFox di lunedì 26, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.26diFox: Ariete, Toro,Ariete - L'diFox dell'Ariete ti trova pieno di energia e di speranza. In vista dell'imminente autunno, avrai un mucchio di cose da fare. Sarà un interessante lunedì. Toro - L'diFox del Toro dice che sono favoriti i nuovi contatti commerciali e professionali. Hai un passato pesante alle spalle, ma non chiuderti in te stesso. Incontri favoriti.