LIVE Atletica Diamond League Silesia 2024 in DIRETTA | subito Fantini e Fabbri in pedana! Attesa per Jacobs e Tamberi

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00. Queste le protagoniste della gara femminile del martello: SKYDAN Hanna (AZE) 73.66, 77.10Sara (ITA) 74.18, 75.77 KASSANAVOID Janee’ (USA) 75.99, 78.00 ECHIKUNWOKE Annette Nneka (USA) 75.48, 75.49 ANDERSEN Brooke (USA) 79.92, 80.17 13.59: Questi i protagonisti della gara del martello maschile: KOKHAN Mykhaylo (UKR) 80.76, 80.78 HALÁSZ Bence (HUN) 80.49, 80.92 NOWICKI Wojciech (POL) 80.95, 82.52 FAJDEK Pawel (POL) 80.02, 83.93 KATZBERG Ethan (CAN) 84.38, 84.38 13.58: Letsile Tebogo del Botswana, che aveva ammesso di non essersi allenato per otto giorni prima dei 200 metri a Losanna, ha sorpreso tutti con una brillante performance, vincendo facilmente in 19.64. Sarà al via anche in Slesia, dove affronterà una nuova sfida contro un gruppo di atleti d’élite.