L’impegno mantenuto Ripulito il cortile-discarica

(Di domenica 25 agosto 2024) Ci sono voluti tre anni per vedere la carcassa di un’auto salire su un carroatrezzi e lasciare ildelle case popolari delquartiere Crosione. Era il 7 gennaio 2021 quando l’attuale primo cittadino Michele Lissia che all’epoca era un consigliere comunale di opposizione, presentò al sindaco una istant question nella quale chiedeva se gli amministratori fossero a conoscenza di quanto accadeva in uno stabile di proprietà di palazzo Mezzabarba e come intendessero intervenire. L’auto, infatti, oltre sottrarre un parcheggio, rappresentava un pericolo per i residenti. E non era l’unico punto dolente. In. uno spazio comune, al fresco degli alberi, c’erano vecchi mobili, elettrodomestici e materassi.