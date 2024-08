Lega Pro girone C prima giornata Crotone vs Team Altamura stadio Ezio Scida lunedì 26 agosto ore 20 30

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 25 agosto 2024) Tra le fila pitagoriche la conferma anche per il prossimo campionato dei gemelli del gol Tumminello – Gomez. Mister Longo: “Con umiltà in ogni partita faremo il nostro gioco per avere la meglio sugli avversari”. Tra le fila degli ospiti Gigliotti ex pitagorico. Probabili formazioni:(4-2-3-1): Sala, Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Vinicius, Schiro’, Gallo, Tumminello, Vitale, Gomez. All. Longo(4-2-3-1): Viola, Mane’, Gigliotti, Sadiki, Acampa, Bumbu, Franco, Rolando, Peschetola, Leonetti, Sabbatani. All. Di Donato Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo Ass.