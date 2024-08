Inter Palacios è a Milano per visite e firma Con l' Atalanta incognita Lautaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto 2204 – E' arrivato questa mattina alla Malpensa l'ultimo acquisto dell'in ordine cronologico, molto probabilmente anche quello che chiuderà il calciomercato estivo dei nerazzurri. Tomas, difensore classe 2001, di proprietà del Talleres ma negli ultimi mesi all'Independiente Rivadavia, che ha riscattato il giocatore (domanisui contratti) per poi trattarne la vendita immediata proprio all'. Nei giorni scorsi gli agenti del calciatore, il club argentino e la dirigenzaista hanno trovato la quadra per un'operazione da 6,5 milioni più bonus per il cartellino. L'Independiente Rivadavia potrebbe arrivare a guadagnare circa 11 milioni di euro grazie alla cessione del promettente difensore di piede mancino, molto simile per caratteristiche ad Alessandro Bastoni.