Incidente sulla via Emilia muore a 22 anni il reggiano Riccardo Fanti Tornava a casa da una festa

(Di domenica 25 agosto 2024) Reggio, 25 agosto 2024 – Ha perso il controllo dell’auto che ha cominciato a sbandare con una carambola impazzita terminata tragicamente contro un semaforo. In un lampo, all’alba di ieri, è morto così il ventiduenne, giovanedi Gattatico. Il terribileè avvenuto alle prime luci del mattinovia, a San Prospero di Parma, di fianco al parco intitolato al piccolo Tommaso Onofri.stava tornando asua, a Ponte Enza, dopo aver partecipato ad unadi paese a Noceto, con la sua compagnia di amici parmensi. Una serata estiva spensierata come tante, fatta di musica, buon cibo, divertimento e chiacchiere, come ogni ragazzo della sua età. Poi il destino che non ti aspetti.