Frattesi in vetrina mercato? No meglio sulla ‘vetrata’! La Nord chiara

(Di domenica 25 agosto 2024)idolo e riferimento della Curvadell’Inter. Ieri un bellissimo striscione per stimolare l’intera squadra contro il Lecce. ESEMPIO –in(Beppe Riso docet) ovetrata? Beh, sicuramentela seconda opzione. Sì, perché Davidein questa Inter serve, eccome. Il centrocampista ex Sassuolo non ha giocato da titolare Inter-Lecce, subentrando a gara in corso nella ripresa (minuto 72) al posto del titolare (ad oggi inamovibile) Henrikh Mkhitaryan. Una ventina di minuti per la funambolica mezzala di inserimento, che la stessa Curvanerazzurra ha ormai come preso come riferimento e guida per incitare l’intera squadra. Emblematico lo striscione posto ieri sera: “alla vetrata ne è la dimostrazione. Uniti con forza, carattere e determinazione“.