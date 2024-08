Evaso dal carcere di Bollate Al mare con la sposaarrestata | Amore corri che ti prendono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Il matrimonio, indove lui stava scontando un cumulo di pene di 13 anni. Cinque giorni dopo, il 22 giugno, Cristian Braidich, esponente di spicco della famiglia rom che vive in viale Sarca, evade e anche lei, una 38enne di Cinisello Balsamo, si rende irreperibile. La polizia stradale li ha rintracciati giovedì mattina in un campeggio di Casalborsetti, vicino a un camper da 80mila euro rubato a Ferragosto a un cittadino belga e con targa contraffatta. Braidich è riuscito a scappare ed è ricercato. Per la novella sposa invece, è scattato l’arresto, una denuncia e l’obbligo di firma. Tutto è iniziato quando gli agenti, dopo una segnalazione, si sono avvicinati al camper e hanno atteso che arrivasse qualcuno.