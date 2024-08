È guerra Israele-Hezbollah | attacco preventivo all' alba tempesta di fuoco | Diretta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Altissima tensione in Medio Oriente:ha annunciato unmirato ai lanciamissili in Libano che erano stati programmati per essere lanciati alle 5 del mattino.hanno risposto con il lancio di 320 razzi su 11 siti israeliani. Ore 7.14 -puntava a ministero Difesa diaveva puntato al ministero della Difesa ed altri obiettivi strategici nel centro di. Lo ha riferito una fonte politica alla tv pubblica israeliana Kan. I sistemi di difesa hanno funzionato. Ore 6.30 - Biden monitora la situazione Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Sean Savett, ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta "monitorando attentamente gli eventi ine Libano". "È stato impegnato con il suo team di sicurezza nazionale per tutta la notte", afferma Savett.