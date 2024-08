Di Lorenzo segna e si batte il petto | pace fatta con i tifosi del Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 25 agosto 2024) Il capitano delDicontro il Bologna e esultandosi il cuore. Gesto simbolico che sancisce lacon iazzurri Giovanni Diha rotto il ghiaccio per ilndo il primo gol su azione della stagione nella partita contro il Bologna. Il capitano azzurro ha finalizzato al 47? un assist perfetto di Kvaratskhelia. L’esultanza di Diè stata carica di significato: il terzino si è battuto ripetutamente la mano sul cuore, un gesto fortemente simbolico che sottolinea la sua appartenenza alla maglia azzurra. Questa celebrazione sembra sancire definitivamente latra Die idel, allontanando le voci di un possibile addio circolate in estate. Antonio Conte ha fortemente voluto la permanenza di Di, schierandolo come braccetto destro della difesa a tre.