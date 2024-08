Caro Giubileo bandi d' oro e affidamenti diretti | così l' evento è servito

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 agosto 2024) Non solo cantieri per un appuntamentoimportante come il. Del resto cade ogni 25 anni e occorre muoversi d'anticipo. Ecco allora che da giugno la società2025 Spa, creata ad hoc per l'organizzazione dell'Anno Santo, ha dato una vistosa accelerata aiper la gestione degli eventi più significativi e attesi. Due in particolare: gli incontri del Santo Padre a Tor Vergata e Centocelle. Ufficialmente non sono stati ancora messi in calendario ma la società che dovrà occuparsi dei due più grandi eventi fuori dal Vaticano è stata già incaricata dell'organizzazione.