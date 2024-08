Calciomercato Verona blitz in Germania | arriva l’attaccante

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2024) Un altro innesto suldel. Il club gialloblù continua a confermarsi una bella sorpresa e il merito principale è degli osservatori del club. L’ultimo colpo èto direttamente dallacome confermato dal club. “HellasFC rende noto di aver acquisito – in prestito con diritto di opzione – da Eintracht Francoforte le prestazioni sportive deltedesco Faride Alidou. HellasFC rivolge un caloroso saluto a Faride, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”, si legge sul sito. Chi è Faride Alidou Nato ad Amburgo, in, il 18 luglio 2001, l’esterno tedesco nasce calcisticamente nelle giovanili della squadra della sua città natale, dove svolge tutta la trafila fino all’Under 19.