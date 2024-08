Arriva il cinema sotto le stelle Speciali proiezioni all’aperto Si parte domani sera alle 21

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024)ore 21 a Migliano, comune di Fosciandora, nel campo adiacente a Piazza Luigi Roni, il primo film in programma per la rassegna "le", l’iniziativa culturale promossa dal comune di Fosciandora, in collaborazione con la Pro Loco, con la comcipazione dell’Unione Comuni Garfagnana e curata dalla società Alfeatografical La programmazione prevede la proiezione del film "Grazie ragazzi" di Riccardo Milani, al quale seguirà, stesso luogo stessa ora, un secondo appuntamento previsto per martedì con la pellicolatografica "Dumbo" per la regia di Tim Burton. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito. La doppia proiezionepercorre la finalità di includere nuove comunità nel mondo dele promuovere una cultura di sala, purtroppo, oggi messa in crisi dall’atomizzazione dell’esperienza della visione.