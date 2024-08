ALL IN | Will Ospreay vs MJF è un classico incredibile incontro in quel di Wembley ma la spunta l’idolo di casa!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 25 agosto 2024) USA vs UK. America vs Europa. MJF, uno dei lottatori più dominanti della storia AEW, contro, uno dei lottatori del Vecchio Continente più forti al mondo. All In 2024,Stadium Londra si appresta a vedere ildei classici con in palio, come il campione ci tiene eccome a ricordare, l’AEW American Title. In unche si annuncia fuori scala anche per un evento del genere. Un main event mancato via alle danze. Inizio scoppiettante dicon odio palpabile tra le parti ed un dominio,, di uno degli heel migliori del panorama mondiale. MJF, grazie a tattiche discutibili, porta subito il match dalla sua parte per diversi minuti, evitando addirittura una Hidden Blade.